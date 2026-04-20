На строительстве медцентра в Мытищах начали бетонировать фундамент
Многофункциональный медицинский стационар на 786 койко-мест возводят на улице Коминтерна в Мытищах. В настоящее время рабочие приступили к бетонированию фундамента. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Строительство ведётся в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Общая площадь медицинского комплекса составит более 110 тысяч квадратных метров. Там разместят педиатрическое и терапевтическое отделения, роддом, областной сосудистый центр и консультативно-диагностический центр.«Продолжается вынос инженерных сетей. Идёт устройство фундаментной плиты. На площадке заняты 76 человек, используются 12 единиц техники», — говорится в сообщении.
Завершить строительство планируют к 2030 году.