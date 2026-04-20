На строительстве медцентра в Мытищах начали бетонировать фундамент

20 апреля 2026, 13:34

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Многофункциональный медицинский стационар на 786 койко-мест возводят на улице Коминтерна в Мытищах. В настоящее время рабочие приступили к бетонированию фундамента. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Строительство ведётся в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».



