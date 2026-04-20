В музее-заповеднике в Клину состоится концерт, посвящённый Николаю Рубинштейну

Концерт «...Блажен, кто рядом славных дел Свой век украсил быстротечный...», приуроченный к 160-летрию Московской консерватории и посвящённый её основателю, дирижёру и педагогу Николаю Рубинштейну, состоится в субботу, 25 апреля, в музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





В программу вошли произведения, составлявшие личный концерт Николая Рубинштейна.





«Свои исполнительское искусство продемонстрируют студенты и преподаватели музыкального училища при Московской государственной консерватории», — говорится в сообщении.