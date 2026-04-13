Капремонт спорткомплекса «Знамя» в Ногинске завершили на треть
Спортивно-оздоровительный комплекс «Знамя», распложенный на Санаторной улице в Ногинске, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта превысила 32%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Работы проводятся в рамках подмосковной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«Сейчас на объекте монтируют инженерные системы и проводят отделочные работы. На площадке заняты 56 человек, используется две единицы техники», — говорится в сообщении.В ходе капремонта в здании, построенном 60 лет назад, обновят фасад, кровлю, входные группы, заменят водопровод, канализацию, отопление и электропроводку, установят новые двери и окна, оборудуют системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, а также поставят туда новую мебель и спортивный инвентарь.
Капремонт должны завершить до конца текущего года.