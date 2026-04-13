В Подмосковье предупредили о новой схеме мошенников с рассылками из поликлиники

13 апреля 2026, 10:57

оригинал Фото: istockphoto / Tero Vesalainen

Мошенники начали массово рассылать гражданам фальшивые уведомления от медучреждений. Цель злоумышленников – получить доступ к аккаунту на портале госуслуг или использовать номер телефона жертвы, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Сначала гражданину приходит сообщение с предложением подтвердить прикрепление к поликлинике или продлить обслуживание. Ссылка в сообщении ведёт на фальшивый сайт – домен маскируют под официальное наименование медучреждения. На сайте имеются форма для ввода номера телефона, а также кнопки «Продлить» или «Открепить». После ввода человека просят «отправить талон» в регистратуру.



Затем возможно два варианта: аферисты сообщают, что с номера жертвы «зашли в госуслуги» и скоро перезвонят «для проверки безопасности», либо обещают звонок «из регистратуры» для уточнения данных. Однако на самом деле жертве звонят мошенники, выманивая доступ к аккаунту или личные данные.

«Не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений, не вводите номер телефона на сомнительных сайтах, внимательно проверяйте домен сайта, а также прерывайте любые непонятные звонки, особенно если от вас требуют ваши данные», – предупредили жителей Подмосковья в министерстве.