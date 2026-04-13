На строительстве подольского ЖК «Новый Весенний» смонтировали башенные краны
Активные строительные работы возобновили в жилом комплексе «Новый Весенний» в Подольске. На объекте уже смонтировали два башенных крана. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Стройплощадку обеспечили временными дорогами, водоснабжением и электричеством.
«Строители проводят монолитные работы: началось армирование и бетонирование вертикальных конструкций, а также наружная каменная кладка стен», — говорится в сообщении.В ЖК «Новый Весенний» будут представлены квартиры различных планировок — от «однушек» до трёхкомнатных. Покупатели смогут приобрести жилплощадь как с чистовой или предчистовой отделкой, так и без отделки.
На прилегающей территории установят детскую площадку, скамейки и шахматные столы.