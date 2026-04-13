Жителям Подмосковья напомнили правила безопасного сбора берёзового сока

В подмосковных лесах активно пробуждаются деревья. С первым прогреванием почвы началось сокодвижение. Для жителей и гостей Московской области настало время сбора берёзового сока, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.



Сокодвижение – процесс циркуляции от корней к побегам и обратно жидкости, насыщенной полезными микроэлементами. В тканях деревьев активно делятся клетки. В средней полосе России этот период обычно продолжается в марте и апреле.

«Берёзовый сок можно добывать везде, кроме особо охраняемых природных территорий. Однако делать это нужно грамотно, с заботой о природе. Дерево в период сокодвижения очень уязвимо, поэтому обязательно позаботьтесь о нём после сбора. От этого зависит, выживет ли берёза», – подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.
Как отметили в министерстве, нельзя использовать молодые деревья со стволом тоньше 30 сантиметров. Для сбора сока лучше выбрать берёзы на опушках лесов, в рощах или в смешанных лесах, вдали от автомобильных трасс и промышленных предприятий. Тогда собранный сок будет не только вкусным, но и безопасным.

Отверстие для сбора сока должно располагаться не ниже 20 сантиметров от земли. Не стоит делать несколько отверстий в одной берёзе и сливать из одного дерева более полутора литров сока.

После сбора нужно заделать отверстие деревянной палочкой со мхом, воском или садовым варом.
Лора Луганская

