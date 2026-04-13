Жителям Подмосковья напомнили правила безопасного сбора берёзового сока

13 апреля 2026, 11:54

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В подмосковных лесах активно пробуждаются деревья. С первым прогреванием почвы началось сокодвижение. Для жителей и гостей Московской области настало время сбора берёзового сока, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.





Сокодвижение – процесс циркуляции от корней к побегам и обратно жидкости, насыщенной полезными микроэлементами. В тканях деревьев активно делятся клетки. В средней полосе России этот период обычно продолжается в марте и апреле.

«Берёзовый сок можно добывать везде, кроме особо охраняемых природных территорий. Однако делать это нужно грамотно, с заботой о природе. Дерево в период сокодвижения очень уязвимо, поэтому обязательно позаботьтесь о нём после сбора. От этого зависит, выживет ли берёза», – подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.