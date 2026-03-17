Жителям Подмосковья с января провели 60 операций по пересадке донорских органов

17 марта 2026, 14:00

60 операций по пересадке донорских органов провели жителям Подмосковья с начала текущего года. При этом половину из них выполнили в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ). Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.





В число трансплантированных органов вошли почки, сердца и печень.





«Трансплантация донорских органов — это высокотехнологичный метод оказания медпомощи. Он применяется в тех случаях, когда другие методы лечения неэффективны. В прошлом году для жителей области провели 228 таких операций, при этом 105 из них на счету врачей из МОНИКИ», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.