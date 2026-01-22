Достижения.рф

Капремонт спорткомплекса «Звезда» в Звенигороде завершат в 2026 году

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В подмосковном Звенигороде на улице Московской продолжают капитальный ремонт спорткомплекса «Звезда». Подрядчик уже завершает демонтаж и параллельно ведёт общестроительные и отделочные работы, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.



Капремонт проводят по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
Рабочие полностью обновляют внутренние помещения комплекса. Они ремонтируют бассейн и залы для занятий игровыми видами спорта, меняют инженерные сети, приводят в порядок фасад и входную группу, выполняют кровельные работы и благоустраивают прилегающую территорию.

После завершения капремонта спорткомплекс станет более современным и удобным для посетителей всех возрастов. Закончить все работы планируют в 2026 году.
Ирина Паршина

