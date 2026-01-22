Капремонт спорткомплекса «Звезда» в Звенигороде завершат в 2026 году
В подмосковном Звенигороде на улице Московской продолжают капитальный ремонт спорткомплекса «Звезда». Подрядчик уже завершает демонтаж и параллельно ведёт общестроительные и отделочные работы, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Капремонт проводят по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Рабочие полностью обновляют внутренние помещения комплекса. Они ремонтируют бассейн и залы для занятий игровыми видами спорта, меняют инженерные сети, приводят в порядок фасад и входную группу, выполняют кровельные работы и благоустраивают прилегающую территорию.
После завершения капремонта спорткомплекс станет более современным и удобным для посетителей всех возрастов. Закончить все работы планируют в 2026 году.
