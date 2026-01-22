Капремонт спорткомплекса «Звезда» в Звенигороде завершат в 2026 году

22 января 2026, 14:52

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В подмосковном Звенигороде на улице Московской продолжают капитальный ремонт спорткомплекса «Звезда». Подрядчик уже завершает демонтаж и параллельно ведёт общестроительные и отделочные работы, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.