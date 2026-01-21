Школу для детей с ОВЗ в Щёлково обновят к сентябрю 2026 года
В подмосковном Щёлково продолжают капремонт школы № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Здание расположено на улице Заводской, строение 1Б, сообщили в подмосковном Минстрое.
Ремонт проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Сейчас на объекте работают 35 строителей. Они завершают демонтаж и параллельно ведут общестроительные и отделочные работы.
В здании полностью обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.
Ремонт затронет все внутренние помещения, включая спортзал и пищеблок. Кроме того, специалисты благоустроят прилегающую территорию, а в учебных классах и служебных помещениях установят новую мебель и оборудование.
Открытие обновлённой школы № 5 запланировали на сентябрь 2026 года.
