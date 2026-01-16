Достижения.рф

Капремонт стадиона «Металлург» в Ступине завершат в сентябре

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Стадион «Металлург», расположенный на улице Чайковского в Ступине, капитально ремонтируют. Работы планируется завершить в сентябре текущего года. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Сергей Мужальских, сообщает пресс-служба регионального правительства.



Ремонт начали по просьбам местных жителей.

«Стадион построили 1952 году, и с тех пор капремонт там никогда не проводился. Благодаря вашей поддержке объект включили в государственную программу. Сейчас демонтаж на объекте выполнен на 90%. Параллельно ведётся обновление кровли, стяжка полов, монтажные и штукатурные работы. Мы поставили себе задачу завершить всё в сентябре», — сказал Сергей Мужальских.
Он также поблагодарил губернатора за помощь с модернизацией бассейна, расположенного рядом со стадионом.
Лев Каштанов

