В округе Ступино проведут более 30 мероприятий по модернизации ЖКХ
Масштабная программа по модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры проводится в городском округе Ступино. О ходе её реализации и планах на ближайшие годы доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Сергей Мужальских, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мужальских отметил, что модернизация ЖКХ является одним из приоритетных направлений работы.
«В позапрошлом и прошлом годах мы реализовали 15 мероприятий в этой сфере. Например, проложили восемь с половиной километров теплосетей, построили три блочно-модульные котельные, реконструировали четыре котельные. В планах на 2026-2028 годы — еще 31 мероприятие», — сказал глава округа.Он добавил, что всего на территории муниципалитета находится 31 котельная, 16 из которых модернизируют до 2028 года.
Кроме того, в планах работы по модернизации водоснабжения, они включают реконструкцию водозаборных узлов и очистных сооружений.