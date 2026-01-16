В Ступине за четыре года реализуют более 30 крупных инвестпроектов

16 января 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Свыше 30 инвестиционных проектов с общим объёмом вложений около 49 миллиардов рублей планируют реализовать в городском округе Ступино в ближайшие четыре года. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Сергей Мужальских, сообщает пресс-служба регионального правительства.





За последние пять инвестиции в экономику округа составили около 78 миллиардов рублей, благодаря новым предприятиям для жителей появилось более семи тысяч новых рабочих мест. Активное развитие этой сферы продолжается.





«Сейчас в нашем инвестиционном портфеле 32 крупных проекта, общий объём инвестиций в которые достигает 48,8 млрд рублей. Все эти проекты находятся в работе, сроки их реализации — 2026-2030 годы», — сказал Мужальских.