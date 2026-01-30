Коммунальщики Каширы рассказали о борьбе со снегом
С начала сильного снегопада в столичном регионе коммунальные службы городского округа Кашира перешли на круглосуточный режим. О том, как выглядит работа коммунальщика изнутри, рассказал тракторист Сергей Логинов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сергей заступает на дежурство в четыре часа утра.
«Мы делаем всё возможное, чтобы расчистить дороги, подъезды и тротуары. Наша главная задача — это обеспечить безопасность и комфорт для жителей, чтобы город продолжал работать в обычном режиме даже в непогоду», — сказал Сергей.Сейчас снегопад прекратился, но сотрудники коммунальных служб продолжают напряжённо работать, чтобы очистить все дороги и дворы, сделать общественные пространства доступными и венуть им ухоженный вид.