Коммунальщики Каширы рассказали о борьбе со снегом

30 января 2026, 14:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

С начала сильного снегопада в столичном регионе коммунальные службы городского округа Кашира перешли на круглосуточный режим. О том, как выглядит работа коммунальщика изнутри, рассказал тракторист Сергей Логинов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Сергей заступает на дежурство в четыре часа утра.





«Мы делаем всё возможное, чтобы расчистить дороги, подъезды и тротуары. Наша главная задача — это обеспечить безопасность и комфорт для жителей, чтобы город продолжал работать в обычном режиме даже в непогоду», — сказал Сергей.