Каширские коммунальные службы с раннего утра убирают дорожки на Садовой улице
В Кашире с раннего утра убирают дорожки на Садовой улице. Снегопад завершился, однако коммунальные службы продолжают работать в две смены, чтобы справиться с последствиями осадков.
Сотрудники МБУ «Благоустройство» начали свой рабочий день в 6:00. В то время как местные жители только просыпаются и собираются на работу, тракторы уже приступают к расчистке дорожек вдоль улицы Садовой. Два трактора «Беларус» задействованы в уборке площади перед торговым центром и рядом с отделением ЗАГСа. Тротуары очищают до твёрдого основания с помощью отвалов и щёток.
Заместитель директора МБУ «Благоустройство» Пётр Роговченко сообщил, что на улицах Каширы сейчас работает 20 единиц техники: семь тракторов со щётками, четыре трактора с оборудованием для обработки дорог противогололёдной смесью, один мини-погрузчик с ковшом, один с ротором, а также два экскаватора-погрузчика, самосвалы марки ГАЗ и МАЗ. Кроме того, к уборке привлечены 64 дворника. В течение дня предполагается не только уборка общественных пространств, но и вывоз снега. По опыту предыдущего снегопада, коммунальщики планируют вывезти не менее 200 кубометров снега за один день.
Работы также будут проводиться в микрорайоне Кашира-2 и в исторической части города, на улице Советской. Там в течение дня очистят пешеходные зоны, сквер имени Пушкина и Летний сад.
