В Детском центре Рошаля из желудка мальчика достали игрушечную машинку
Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля извлекли из желудка пятилетнего мальчика проглоченную им игрушечную гоночную машинку. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Ребёнок случайно проглотил одну из своих машинок во время игры, находясь дома. Об этом он рассказал родителям, и те сразу же вызвали скорую помощь, которая отвезла маленького пациента в клинику.
Сделав рентген, врачи-эндоскописты увидели на снимках точное местоположение игрушки в желудке. Благодаря оперативным действиям родителей менее чем через час после ЧП ребёнок уже был в операционной.
«В ходе эндоскопической процедуры мы аккуратно извлекли машинку с специальным инструментом – корзинкой Дормиа. Операция заняла не более 10 минут и прошла без единого разреза», – отметил заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения ДКЦ Александр Иноземцев.
Игрушка не успела причинить вреда организму мальчика, и его выписали в тот же день. А в региональном Минздраве напомнили, что в подобных ситуациях нельзя вызывать рвоту или пытаться извлечь предмет самостоятельно – нужно как можно быстрее обращаться к медикам.