В Детском центре Рошаля из желудка мальчика достали игрушечную машинку

15 августа 2025, 14:17

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля извлекли из желудка пятилетнего мальчика проглоченную им игрушечную гоночную машинку. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Ребёнок случайно проглотил одну из своих машинок во время игры, находясь дома. Об этом он рассказал родителям, и те сразу же вызвали скорую помощь, которая отвезла маленького пациента в клинику.



Сделав рентген, врачи-эндоскописты увидели на снимках точное местоположение игрушки в желудке. Благодаря оперативным действиям родителей менее чем через час после ЧП ребёнок уже был в операционной.

«В ходе эндоскопической процедуры мы аккуратно извлекли машинку с специальным инструментом – корзинкой Дормиа. Операция заняла не более 10 минут и прошла без единого разреза», – отметил заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения ДКЦ Александр Иноземцев.