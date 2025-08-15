В Дмитрове построили дом для более 680 переселенцев из аварийного жилья

15 августа 2025, 13:31

Двенадцатиэтажный дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья построили в микрорайоне ДЗФС в Дмитрове. Туда из обветшавших зданий переедет 681 человек. Новостройку осмотрел врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов, сообщает пресс-служба окружной администрации.





В новом доме пять подъездов, есть пассажирские и грузовые лифты, помещения для колясок и обслуживающего персонала. Квартиры в новостройке разных форматов, площадь однокомнатных составляет 36 квадратных метров, двухкомнатных — от 44 квадратных метров, а трёхкомнатных — от 64 квадратных метров.





«Реализация программы переселения — это в первую очередь выполнение социальных обязательств перед жителями. Каждая семья, переезжающая в новый дом, должна быть уверена в его качестве, безопасности и продуманной инфраструктуре. Мы держим на особом контроле сроки, уделяем внимание деталям — от благоустройства дворов до работы управляющих компаний», — сказал Михаил Шувалов.