В Волоколамском округе провели уборку на берегах двух рек

15 августа 2025, 14:02

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Экологическую акцию по очистке речных берегов провели в Волоколамском округе. Акция была организована в рамках федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В ходе акции от мусора очистили берег реки Городня в Волоколамске и берег реки Руза в селе Осташёво. Участников мероприятия поблагодарила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.





«Вы проявили настоящую заботу об окружающей среде! Уверена, что ваша работа послужит достойным примером бережного отношения к родному краю и водным ресурсам», — сказала Наталья Козлова.