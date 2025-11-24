Капремонт Центра детского творчества «Светлячок» в Кашире идёт по графику

24 ноября 2025, 16:09

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Кашире проводят ремонт Центра детского творчества «Светлячок». Строительные работы идут в рамках региональной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.