Капремонт Центра детского творчества «Светлячок» в Кашире идёт по графику
В Кашире проводят ремонт Центра детского творчества «Светлячок». Строительные работы идут в рамках региональной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Ход ремонтных работ проверил глава муниципалитета Роман Пичугин. Капремонт выполняет подрядчик ООО «Артстрой». Его представитель показал объект руководителю муниципалитета.
В здании уже завершили кровельные работы, смонтировали водосточную систему, подшили карнизы. На 80% выполнен демонтаж, проводятся внутренние работы. В соответствии с проектом деревянные перекрытия заменят на железобетонные, а несущие стены усилят.
Как отметили в администрации, все работы идут в соответствии с графиком.
