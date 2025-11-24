Достижения.рф

Капремонт Центра детского творчества «Светлячок» в Кашире идёт по графику

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Кашире проводят ремонт Центра детского творчества «Светлячок». Строительные работы идут в рамках региональной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.



Ход ремонтных работ проверил глава муниципалитета Роман Пичугин. Капремонт выполняет подрядчик ООО «Артстрой». Его представитель показал объект руководителю муниципалитета.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В здании уже завершили кровельные работы, смонтировали водосточную систему, подшили карнизы. На 80% выполнен демонтаж, проводятся внутренние работы. В соответствии с проектом деревянные перекрытия заменят на железобетонные, а несущие стены усилят.

Как отметили в администрации, все работы идут в соответствии с графиком.
Лора Луганская

