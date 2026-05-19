В Подмосковье пассажирам автобусов и электричек раздают воду

19 мая 2026, 15:34

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Подмосковные перевозчики для комфорта пассажиров бесплатно раздают бутилированную питьевую воду на остановках, автовокзалах и станциях Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса региона.





Мобильные пункты организованы так, чтобы не мешать входу и выходу из автобусов.

«Минтранс Подмосковья вместе с перевозчиками организовали раздачу питьевой воды на остановках, автостанциях и вокзалах. Сегодня сотрудники Мострансавто уже успели раздать на автобусных остановках порядка 500 бутылок. Всего до конца недели планируется распространить около 17 000. Воду можно получить в часы пик», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.