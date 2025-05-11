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В серпуховском филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого состоялся торжественный митинг

Митинг к 80-летию Победы прошел филиале Военной академии РВСН в Серпухове
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В серпуховском филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого состоялся торжественный митинг, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
Офицерам, которые на сегодняшний день выполняют задачи по обеспечению безопасности России, традиционно вручили очередные воинские звания. Серпуховский филиал академии является одним из главных центров подготовки офицерских кадров ракетных войск. Во время войны здесь находилась Вторая Московская военная авиационная школа механиков спецслужб, выпускники которой героически сражались на фронтах Великой Отечественной.

В День Победы 600 курсантов и офицеров академии поучаствовали в торжественном параде на Красной площади. Участие в юбилейном Параде — это огромная честь, которой военнослужащие академии удостаиваются уже многие годы.

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Школьники Подмосковья победили в международной Азиатской олимпиаде по физике
11 мая 2025, 13:12

Фото: Telegram-канал Воробьев LIVE

В международной Азиатской олимпиаде по физике в Саудовской Аравии победили подмосковные школьники. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Глава региона опубликовал фотографии с мероприятия. В частности, упомянуты участники: Иван Лукин, занявший первое место, Михаил Аронов, Павел Руковчук и Денис Романов, взявшие второе место. Ребята учатся в Физтех-лицее им. П.Л. Капицы в Долгопрудном.

«Вы доказали свой высочайший уровень знаний, целеустремленность и волю к победе. Мы все — ваши родители, учителя, друзья — гордимся вами! Поздравляю с победой!» — написал Воробьев.
За звание лучших из лучших боролись 220 человек из 30 стран. Россию представляли семь человек.

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#мир
#россия
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#физика
#подмосковье
#новости
#андрей воробьёв
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Гонка «Наследники Победы» прошла на полигоне «Алабино» в Подмосковье
10 мая 2025, 20:44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Гонка «Наследники Победы» состоялась на подмосковном полигоне «Алабино» в Наро-Фоминске. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, в забеге участвовали порядка полутора тысяч человек. Патриотическое мероприятие проходит уже 12 лет благодаря Министерству информации и молодежной политики Московской области.
«Этот забег — не просто испытание силы и выносливости. Это дань уважения к великому подвигу наших дедов и прадедов, которые ценой своей жизни подарили нам мир и свободу. День Победы — священная дата для каждого из нас. Сегодня вы, наследники Победы, своими действиями показываете, что эта память жива, что она вдохновляет вас на новые свершения», — сказала министр Екатерина Швелидзе.
Участников ждала восьмикилометровая трасса, подготовленная опытными инженерами и инструкторами. Речь идет о порядка 30 препятствиях с крутыми подъемами, спусками, водными преградами, грязевыми рвами, отвесными стенами и рукоходами. Самое сложное испытание — «Эверест»: участники забираются по канату на семиметровую горку. Вся дистанция занимает порядка трех часов.

Победила команда из Воскресенска, обогнав соперников из Волоколамска. Последнюю представляли участники спортивно-патриотического клуба «Спецвзвод». Речь идет о росгвардейцах, бойцах СВО и ветеранах боевых действий.

Тройку лидеров замкнула команда из Звёздного городка с военнослужащими восьмой авиационной дивизии особого назначения. Призерам вручили кубки, а остальным — фирменные жетоны «Наследники Победы».

Кроме того, можно было попробовать полевую кухню и посетить зоны развлечений и отдыха.

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#мир
#россия
#подмосковье
#день победы
#праздники
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Фестиваль патриотической песни прошёл в школе подмосковной Каширы
10 мая 2025, 17:13

Фото: администрация г.о. Кашира

Фестиваль патриотической песни «Когда поёт вся школа», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в подмосковной Кашире.
Как уточнили в администрации городского округа, мероприятие состоялось в первой школе им. Героя Советского Союза А.И. Выборнова. В нем участвовали все учащиеся образовательного учреждения.

Ребята пели о солдатском героизме, Победе, любви к Родине, дружбе и мире. Каждое исполнение было искренним и наполненным вдохновением. Ни один зритель не остался равнодушным, зал поддерживал юных артистов аплодисментами и с энтузиазмом подпевал.

«Фестиваль стал настоящим праздником творчества и патриотизма, продемонстрировав, что память о Победе в Великой Отечественной войне живёт в сердцах подрастающего поколения», — сказано в публикации.
Фестиваль прошел в рамках акции «Голос Победы», в которой участвовали и другие школы Каширы.

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#мир
#россия
#подмосковье
#новости
#школы
#кашира
#фестиваль
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Легендарную «Ленинградскую» симфонию 9 мая исполнили на открытой площадке Дубны
10 мая 2025, 14:18

Фото: администрация г.о. Кашира

Концерт к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне дал двойной состав Дубненского симфонического оркестра в концертном зале подмосковного округа. На площадке звучала легендарная «Ленинградская» симфония. Произведение Дмитрия Шостаковича стало символом веры в Победу над нацизмом, подарив надежду советским людям.
Композитор ощутил на себе все тяготы военных лет, туша ночью «зажигалки» на крышах. В симфонии он передал грохот бомбежек, голод и холод блокадных зим и мертвую поступь нацистов.

«Мы в первую очередь заботились об исторической достоверности, музыка, написанная именно в то время композитором, который участвовал в противовоздушной обороне Ленинграда — что может быть правдивее?!» — рассказала директор Дубненского симфонического оркестра Наталья Кастро.
Для исполнителей, по их словам, это один из самых значимых концертов сезона. По их мнению, важно, чтобы молодое поколение знало правду о Великой Отечественной войне, и связь поколений не прервалась. Музыка помогает решить эту задачу.

«Браво! Это было грандиозно, мощно... Эмоции зашкаливали. Масштабный проект музыкального шедевра Шостаковича. Спасибо, огромная благодарность за организацию!» — поблагодарили зрители.

Глава Дубны Максим Тихомиров подчеркнул, что зал был на открытом воздухе, на территории второй школы, где в военные годы были полевые госпитали. «Ленинградскую» симфонию услышали свыше 1500 жителей.

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#россия
#подмосковье
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Парад на воде «Победная флотилия» прошел в Пушкино в акватории Серебрянки
10 мая 2025, 14:15

Фото: администрация г.о. Кашира

Парад на воде «Победная флотилия» впервые прошел в акватории реки Серебрянки Пушкинского городского округа. Примерно сотня участников прошла колонной от автомобильного моста к пешеходному, почтив память героев Великой Отечественной войны. Участвовали 70 экипажей с участниками от 12 до 70 лет.
«Лодки Драконы, гребно-парусные Ялы, байдарки, каноэ, сапы, не обгоняя друг друга, двигались в своем ритме, сохраняя очередность и место в колонне», — сказано в публикации.

В «Победной флотилии» были воспитанники окружной спортшколы, участники Пушкинского гребного клуба SUP-ENERGY, представители Пушкинского гребно-парусного клуба «Адмирал Ушаков» и представители Всероссийского общества инвалидов.
«Это восторг. Не видела никогда, чтобы такие разные лодки по реке проплывали друг за другом. И настроение очень радостное, приподнятое, хочется улыбаться и приветствовать всех. Мы стоим, машем каждому кораблю», — рассказала зрительница Елена.
Всего мероприятие посмотрели примерно 1500 зрителей.

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