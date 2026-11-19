19 ноября 2026, 11:41

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенную на улице Горького в микрорайоне Первомайский в Королёве, капитально ремонтируют. Закончить работы планируется до начала нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Площадь здания составляет более 1 900 квадратных метров. В ходе ремонта там должны обновить кровлю, фасад и входную группу, заменить водопровод, канализацию, отопление, электропроводку, сантехнику, окна и двери, установить системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, провести отделку помещений и благоустроить прилегающую территорию.





«Сейчас на объекте завершают демонтаж старых конструкций, занимаются общестроительными, кровельными и отделочными работами», — говорится в сообщении.