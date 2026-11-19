Капремонт в школе-интернате для детей с ОВЗ в Королёве завершат к сентябрю
Школу-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенную на улице Горького в микрорайоне Первомайский в Королёве, капитально ремонтируют. Закончить работы планируется до начала нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Площадь здания составляет более 1 900 квадратных метров. В ходе ремонта там должны обновить кровлю, фасад и входную группу, заменить водопровод, канализацию, отопление, электропроводку, сантехнику, окна и двери, установить системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, провести отделку помещений и благоустроить прилегающую территорию.
«Сейчас на объекте завершают демонтаж старых конструкций, занимаются общестроительными, кровельными и отделочными работами», — говорится в сообщении.Ремонт проводится за счёт областного бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
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