19 ноября 2026, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дом с 768 квартирами, состоящий из нескольких корпусов, возводят в жилом комплексе «Томилинский бульвар» на территории округа Котельники. О ходе строительства рассказали в пресс-службе Минжилполитики Московской области.





В доме запроектированы квартиры разных планировок. Подъезды сделают по принципу безбарьерной среды для удобства маломобильных людей и жителей с колясками и самокатами, а на первых этажах разместят коммерческие помещения под магазины, кафе и салоны красоты.





«В корпусе 5 в настоящее время продолжаются монолитные работы, ведётся монтаж каркаса и кладка стен, а также установка наружных панелей. В корпусе 8 монолитные работы завершены, каркас смонтирован, кладка стен почти окончена», — говорится в сообщении.