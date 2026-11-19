В Поварове восстановили остекление в пострадавших от дронов домах
Остекление в четырёх многоквартирных домах, пострадавших в октябре от атаки беспилотников, завершили в микрорайоне Локомотивный посёлка Поварово округа Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Остеклением занимались специалисты муниципального бюджетного учреждения «ДЕЗ г. о. Солнечногорск».
«В доме №2 вставили окна в двух квартирах, в доме №4 — в четырёх, в доме №7 — в одном жилом помещении, а также установили пять новых окон в местах общего пользования, а в доме №9 восстановили остекление в 22 квартирах и починили четыре окна, входящих в общедомовое имущество», — говорится в сообщении.Ход работ контролировала окружная администрация.
Ранее сообщалось, что предупреждения о беспилотной опасности жители Московской области могут получать через мобильное приложение «112 МО», разработанное специально для оперативного взаимодействия граждан с экстренными службами.