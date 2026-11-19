19 ноября 2026, 09:22

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Профилактические беседы на тему «Осторожно: вербовка!» провели полицейские с учениками школ округа Шаховская. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Ребятам объяснили, что означают понятия «терроризм» и «экстремизм», и раскрыли схемы, с помощью которых подростков втягивают в совершение преступлений. Ученики узнали, что вербовщики пользуются разными методами: иногда они предлагают лёгкую подработку, иногда маскируют свои предложения под игру-квест, а в некоторых случаях прибегают к шантажу.





«Школьникам посоветовали с осторожностью относится к общению в мессенджерах и соцсетях, не делиться с незнакомыми людьми личной информацией и немедленно сообщать взрослым о подозрительных сообщениях или звонках», — говорится в сообщении.