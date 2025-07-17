Капремонт в центре внешкольной работы «Эврика» в Раменском завершат к 18 августа
В Раменском муниципальном округе реконструируют здание центра дополнительного образования «Эврика». Работы, стартовавшие 1 июля, должны завершиться к 18 августа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В ходе капремонта заменяют кровлю, утепляют и отделывают фасад, устанавливают новое крыльцо с навесом, а также перила общей протяжённостью 60 м. Стены здания частично обновлены, завершена отделка входной группы, осталось облагородить цоколь. Особое внимание уделяют безопасности. Крыльцо заменено и будет оборудовано защитным навесом», – отметили в пресс-службе.Ремонт выполняет бригада из 10 специалистов – плиточников, кровельщиков и штукатуров. По завершении строительных работ запланирована уборка территории. Таким, к началу нового учебного года центр встретит учащихся.