Жителей Раменского округа приглашают пройти диспансеризацию 19 июля
Единый день диспансеризации проведут в поликлиниках Раменского муниципального округа в субботу, 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Желающие пройти диспансеризацию должны прийти в свою поликлинику по месту жительства. Осмотры будут проводиться в первой половине дня — в официальные часы работы медицинских учреждений.
«Набор врачей и диагностических процедур на диспансеризации зависит от пола и возраста пациента», — отмечается в сообщении.В администрации округа также напомнили, что людям в возрасте от 18 до 39 лет диспансеризацию необходимо проходить раз в три года, а старше 39 лет — ежегодно. Такие проверки здоровья позволяют выявлять различные отклонения от нормы на ранних стадиях и своевременно начать терапию.