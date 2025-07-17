Жителей Раменского округа приглашают пройти диспансеризацию 19 июля

17 июля 2025, 15:52

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Единый день диспансеризации проведут в поликлиниках Раменского муниципального округа в субботу, 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Желающие пройти диспансеризацию должны прийти в свою поликлинику по месту жительства. Осмотры будут проводиться в первой половине дня — в официальные часы работы медицинских учреждений.





«Набор врачей и диагностических процедур на диспансеризации зависит от пола и возраста пациента», — отмечается в сообщении.