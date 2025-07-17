В Раменском округе в этом году отремонтируют 40 подъездов
40 подъездов многоквартирных домов отремонтируют в текущем году в Раменском муниципальном округе в рамках областной программы «Мой подъезд». Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Ремонт подъезда в доме №38 по улице Космонавтов в Раменском уже завершается. О проделанной работе рассказал замдиректора управляющей компании «Раменская» Эдуард Финогенов.
«В настоящее время ремонт выполнен на 95%, осталось доделать только некоторые детали. В перечень работ вошла замена тамбурных дверей на ПВХ, замена оконных блоков на ПВХ-конструкции, окраска стен, установка новых почтовых ящиков и энергосберегающих светильников», — сказал Эдуард Финогенов.По программе этого года 20 подъездов отремонтируют в домах в самом городе Раменское и ещё 20 — в других населённых пунктах муниципалитета. Все работы должны быть завершены до конца осени.