В Раменском округе в этом году отремонтируют 40 подъездов

17 июля 2025, 15:23

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

40 подъездов многоквартирных домов отремонтируют в текущем году в Раменском муниципальном округе в рамках областной программы «Мой подъезд». Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Ремонт подъезда в доме №38 по улице Космонавтов в Раменском уже завершается. О проделанной работе рассказал замдиректора управляющей компании «Раменская» Эдуард Финогенов.





«В настоящее время ремонт выполнен на 95%, осталось доделать только некоторые детали. В перечень работ вошла замена тамбурных дверей на ПВХ, замена оконных блоков на ПВХ-конструкции, окраска стен, установка новых почтовых ящиков и энергосберегающих светильников», — сказал Эдуард Финогенов.