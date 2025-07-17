В подмосковном посёлке Ильинский проведут ярмарку старинных вещей

17 июля 2025, 16:28

Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Очередная ярмарка старинных вещей «Ильинская Блоха» состоится 26 июля в посёлке Ильинский Раменского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





На ярмарке, которая пройдёт под лозунгом «Дай новую жизнь старым вещам», можно будет купить аксессуары и одежду, картины, утварь и даже мебель.



