В подмосковном посёлке Ильинский проведут ярмарку старинных вещей
Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Очередная ярмарка старинных вещей «Ильинская Блоха» состоится 26 июля в посёлке Ильинский Раменского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
На ярмарке, которая пройдёт под лозунгом «Дай новую жизнь старым вещам», можно будет купить аксессуары и одежду, картины, утварь и даже мебель.
Ярмарка будет развёрнута на аллее от Ленинской до Московской улицы. Время работы — 10 утра до 15:00. Вход для посетителей свободный.«Поход на блошиный рынок — это больше, чем шопинг, азартнее, чем спорт, познавательнее, чем экскурсия», — заявили организаторы «Ильинской Блохи».
Ранее сообщалось, что в Раменском округе в текущем году по программе «Мой подъезд» отремонтируют 40 подъездов многоквартирных домов: 20 в самом городе Раменское и 20 в других населённых пунктах.