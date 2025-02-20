Капремонт Васильчиновской школы в Наро-Фоминском округе завершён наполовину

Общую площадь земель под засевание яровыми культурами в Московской области в этом году планируется увеличить на 2%, об этом сообщил глава подмосковного Минсельхозпрода Сергей Двойных в ходе совещания глав органов АПК Центрального федерального округа, сообщает пресс-служба министерства.