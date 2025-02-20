Капремонт Васильчиновской школы в Наро-Фоминском округе завершён наполовину

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса ММО
Здание школы капитально ремонтируют в посёлке Васильчиново Наро-Фоминского округа, в настоящее время готовность объекта достигла 51%, открыть обновлённую школу должны 1 сентября текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Двухэтажная школа общей площадью более 1,8 тыс. квадратных метров была построена в 1965 году. Сейчас кровельные работы на объекте выполнены на 93%, фасад готов на 64%. Внутри здания монтируют перегородки в пищеблоке, монтируют электроснабжения, канализацию, водоснабжение и слаботочные системы, ведут предчистовую отделку помещений», — говорится в сообщении.В областном Минстройкомплекса отметили, что в рамках капитального ремонта в школе также установят новое оборудование и мебель и проведут благоустройство прилегающей территории.
Читайте также:
В здании школы-интерната в Белоомуте завершили демонтажные работы
Капремонт дошкольного отделения в Щёлкове завершат к началу учебного года
В Лобне начался капремонт Дворца детского и юношеского творчества
Лев Каштанов