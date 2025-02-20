В здании школы-интерната в Белоомуте завершили демонтажные работы

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт проводят в здании школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья в посёлке Белоомут округа Луховицы, в настоящее время на объекте завершили демонтажные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Здание школы-интерната представляет из себя двухэтажную постройку общей площадью 887 квадратных метров. Сейчас там сняли старую отделку и очистили стены от штукатурки. В работах задействованы около 50 человек», — говорится в сообщении.В рамках капитального ремонта в школе должны обновить фасад, кровлю и входные группы, заменить все инженерные сети и сантехнику, а также провести отделку помещений. Кроме того, в здании установят новое учебное оборудование и мебель, а прилегающую территорию благоустроят.
Завершить капитальный ремонт планируется в текущем году.
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