В здании школы-интерната в Белоомуте завершили демонтажные работы

Капитальный ремонт проводят в здании школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья в посёлке Белоомут округа Луховицы, в настоящее время на объекте завершили демонтажные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.