В Лобне начался капремонт Дворца детского и юношеского творчества

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов» стартовал в Лобне, завершить работы должны до конца года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«На объекте, расположенном по адресу: Лобня, улица Булычёва, дом №7, в настоящее время ведутся демонтажные работы, в них задействовано 16 человек», — отмечается в сообщении.В ходе капитального ремонта в здании обновят крышу, установят парапет и обустроят водосточную систему, утеплят перекрытия и фасад, поменяют полы, отремонтируют потолки, стены, вентиляцию теплового узла, электроосвещение, а также входную группу, где сделают пандусы и бетонное крыльцо. Кроме того, для учреждения закупят новое оборудование и мебель.
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Лев Каштанов