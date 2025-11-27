Капремонт внутридомового газового оборудования завершили в 564 МКД Подмосковья

27 ноября 2025, 21:47

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Общественный совет при Минстрое России разработал проект капремонта внутридомового газового оборудования. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.