Капремонт внутридомового газового оборудования завершили в 564 МКД Подмосковья
Общественный совет при Минстрое России разработал проект капремонта внутридомового газового оборудования. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Согласно федеральному проекту, такое оборудование в регионах нужно ремонтировать как минимум в 13,5 тыс. многоквартирных домах в год. Другая задача – до 80% увеличить число регионов, выполняющих программу замены газового оборудования по капремонту.
Уже подготовлена подробная дорожная карта этапов запуска программы. Предлагаемый срок её реализации – с января 2026 по декабрь 2030 года.
Сейчас программу плановой модернизации газовой системы региональные фонды капремонта успешно реализуют только в Подмосковье, Москве, Красноярском крае и Ростовской области.
Фонд капитального ремонта Московской области в текущем году заменит фасадные газопроводы и внутридомовое газового оборудование в 570 МКД. Сейчас ремонт завершили в 564 домах. Это более 90% годового плана.
