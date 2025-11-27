Достижения.рф

Социальная газификация с начала года охватила более 15 000 подмосковных домов

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Специалисты Мособлгаза с начала года подключили в рамках президентского проекта «Социальная газификация» 15 400 домов. При этом построено более 700 километров новых газовых сетей, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.



Подмосковье – регион-лидер по реализации программы, отметил министр энергетики региона Сергей Воропанов.

«В рамках этого проекта до конца года запланировано подключение 18 000 домовладений. Мы стремимся обеспечить доступ к голубому топливу для как можно большего числа наших жителей. Природный газ – самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», – отметил Воропанов.
Президентский проект «Социальная газификация» стартовал в 2021 году. Принцип бесплатного подведения газа до границ участков жителей газифицированных населенных пунктов в Подмосковье стал бессрочным. Для этого дом должен быть зарегистрирован.

Чтобы провести газ внутри участка, нужно заключить комплексный договор. Он включает технологическое присоединение к сети; проектирование и строительство газопровода на участке; поставку и монтаж котла, плиты и счётчика; подключение и пуск газа; техобслуживание.

Рассчитать стоимость работ внутри участка можно с помощью калькулятора.

Подать заявку на подключение дома к газу возможно на портале «Госуслуги»; в МФЦ; на сайте Единого оператора газификации; на региональном портале госуслуг, на сайте или в офисе Мособлгаза.
Лора Луганская

