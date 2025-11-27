Социальная газификация с начала года охватила более 15 000 подмосковных домов

27 ноября 2025, 19:04

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Специалисты Мособлгаза с начала года подключили в рамках президентского проекта «Социальная газификация» 15 400 домов. При этом построено более 700 километров новых газовых сетей, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.





Подмосковье – регион-лидер по реализации программы, отметил министр энергетики региона Сергей Воропанов.

«В рамках этого проекта до конца года запланировано подключение 18 000 домовладений. Мы стремимся обеспечить доступ к голубому топливу для как можно большего числа наших жителей. Природный газ – самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», – отметил Воропанов.