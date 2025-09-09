Капремонт взрослой поликлиники в Шатуре завершат в октябре

09 сентября 2025, 10:58

оригинал Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Капитальный ремонт поликлиники №1 в Шатуре близится к завершению, обновлённое здание должно открыться для пациентов уже в октябре. Работы проводятся в рамках Народной программы «Единой России» и партийного проекта «Здоровое будущее», сообщает пресс-служба ЕР.





Ход ремонта проверили депутат Госдумы Геннадий Панин и глава муниципального округа Шатура, секретарь местного отделения «Единой России» Николай Прилуцкий.





«Поликлиника будет соответствовать всем современным стандартам. Это просторные холлы, удобная навигация, лифты и пандусы для маломобильных граждан. Медучреждение оснастят современным оборудованием», — сказал Геннадий Панин.

«Капитального ремонта поликлиники ждали все наши жители. Это не просто обновление фасада и внутренних помещений, а комплексная модернизация. Поликлиника станет современным медицинским учреждением, отвечающим всем требованиям», — подчеркнул Николай Прилуцкий.