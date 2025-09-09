Капремонт взрослой поликлиники в Шатуре завершат в октябре
Капитальный ремонт поликлиники №1 в Шатуре близится к завершению, обновлённое здание должно открыться для пациентов уже в октябре. Работы проводятся в рамках Народной программы «Единой России» и партийного проекта «Здоровое будущее», сообщает пресс-служба ЕР.
Ход ремонта проверили депутат Госдумы Геннадий Панин и глава муниципального округа Шатура, секретарь местного отделения «Единой России» Николай Прилуцкий.
«Поликлиника будет соответствовать всем современным стандартам. Это просторные холлы, удобная навигация, лифты и пандусы для маломобильных граждан. Медучреждение оснастят современным оборудованием», — сказал Геннадий Панин.Сейчас в поликлинике завершают монтаж вентиляции и электрики, а также обновление входной группы. Вскоре начнётся сборка мебели.
«Капитального ремонта поликлиники ждали все наши жители. Это не просто обновление фасада и внутренних помещений, а комплексная модернизация. Поликлиника станет современным медицинским учреждением, отвечающим всем требованиям», — подчеркнул Николай Прилуцкий.Он добавил, что проведённые работы помогут повысить качество медицинского обслуживания.