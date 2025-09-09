Благоустройство дворов в Подмосковье завершено на 86%

09 сентября 2025, 09:21

оригинал Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье близятся к завершению масштабные работы по благоустройству дворовых территорий. На сегодняшний день программа уже выполнена более чем на 86%, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору





Первыми со всей программой справились 11 муниципалитетов, среди которых Бронницы, Жуковский, Клин, Котельники, Мытищи и другие. В рамках проекта во дворах обновляют асфальт и тротуары, монтируют новое освещение, устанавливают лавочки и урны, а также создают дополнительные парковочные места.



Заместитель Председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов ранее отмечал, что программа крайне востребована у жителей. С каждым годом число заявок на благоустройство продолжает расти.



Работы в 341 дворе региона были выполнены с опережением установленного графика.





