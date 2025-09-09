Звания Почётного гражданина округа Шатура удостоены два местных жителя
Награды жителям Шатуры, внесшим наибольший вклад в развитие родного края, вручил глава муниципального округа Николай Прилуцкий. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Церемония была приурочена к празднованию Дня округа.
«Звания Почетного гражданина округа Шатура удостоены режиссер Центрального дома культуры им. Нариманова Сергей Водопьянов и Герой России, заместитель командира 7 гвардейской десантно-штурмовой дивизии полковник Юрий Пытиков», — говорится в сообщении.Награду для Юрия Пытикова Николай Прилуцкий передал матери героя — Елене Пытиковой.
Глава округа вручил также почётные знаки «За заслуги перед муниципальным округом Шатура». Их получили директор центра «Созвездие» Татьяна Уколова, преподавательница Детской школы искусств им. Н. Н. Калинина Елена Удалкина и спортивный тренер Виктор Сенин.
Знак «За заслуги перед муниципальным округом Шатура» Николай Прилуцкий вручил учительнице русского языка и литературы Галине Прохоровой, преподающей в лицее Рошаля. Заместитель главы округа Анна Глухова получила почётную грамоту Мособлдумы, а тренеру-преподавателю Александру Деянову вручили благодарность министра физической культуры и спорта Московской области.
Кроме того, благодарственное письмо губернатора Московской области получил руководитель Рошальского управления администрации Виктор Макаров, благодарность Мособлдумы — директор лагеря «Изумрудный» Дмитрий Бывшев, а почётную грамоту главы округа — начальник участка шатурского водоканала Мария Покинен.