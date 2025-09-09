Достижения.рф

В Красногорске поставили на кадастр новый детсад на 350 мест

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад на 350 воспитанников, построенный в ЖК «Ильинские луга» на территории городского округа Красногорск, получил кадастровый номер. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.



Адрес нового детского сада: сельское поселение Ильинское, улица Заповедная, дом №18.

«Детский сад представляет из себя трёхэтажное здание с пятнадцатью групповыми помещениями, музыкальным и физкультурным залами, комнатами для развивающих игр и дополнительных занятий, а также медпунктом», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории обустроены большие площадки для игр и проведения праздников, есть крытые песочницы и зоны с теневыми навесами.

Детсад построен за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.
Лев Каштанов

