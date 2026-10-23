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На капремонте туберкулёзного диспансера в Щёлкове завершили демонтаж

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер, расположенный в деревне Сукманиха округа Щёлково, капитально ремонтируют. О ходе работ рассказали в региональной министерстве строительного комплекса.



В настоящее время на объекте завершили демонтаж старых конструкций.

«Сейчас в здании монтируют инженерные коммуникации, заливают полы бетоном, возводят перегородки и вставляют оконные блоки», — говорится в сообщении.
Ремонт проводится за счёт областного бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья. Завершить работы планируют в 2028 году.

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Лев Каштанов

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