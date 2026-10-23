На капремонте туберкулёзного диспансера в Щёлкове завершили демонтаж
Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер, расположенный в деревне Сукманиха округа Щёлково, капитально ремонтируют. О ходе работ рассказали в региональной министерстве строительного комплекса.
В настоящее время на объекте завершили демонтаж старых конструкций.
«Сейчас в здании монтируют инженерные коммуникации, заливают полы бетоном, возводят перегородки и вставляют оконные блоки», — говорится в сообщении.Ремонт проводится за счёт областного бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья. Завершить работы планируют в 2028 году.
Ранее сообщалось, что на строительстве детсада на 350 мест в красногорском жилом комплексе «Ильинские луга» закончили монолитные работы.