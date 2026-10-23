В Подольске отремонтировали детский сад при школе №12
Капитальный ремонт дошкольного отделения подольской школы №12, расположенного на улице Кирова, завершили. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Работы в здании общей площадью более 1 900 квадратных метров проводили за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«В детском саду демонтировали старые конструкции, обновили кровлю и фасад, заменили водопровод, канализацию, отопление и электропроводку, установили короба вентиляции, новые двери, окна и осветительные приборы, а также мебель и оборудование. Прилегающую территорию благоустроили», — говорится в сообщении.Открыть детский сад планируют в четвёртом квартале текущего года.