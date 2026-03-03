Экс-форвард «Зенита» оценил шансы «Балтики» на попадание в тройку лидеров

03 марта 2026, 16:38

Футболист Погребняк высказался о перспективах «Балтики» в матче с «Зенитом»

Фото: Istock/gorodenkoff

Экс-форвард «Зенита» Павел Погребняк оценил шансы «Балтики» в текущем сезоне РПЛ. Он считает, что калининградский клуб проведёт оставшуюся часть чемпионата сильно, но в борьбу за золото не включится.





В беседе с Metaratings.ru Погребняк отметил, что «Балтика» уже доказала свой высокий уровень.

«Они вернулись после зимнего перерыва в полном порядке. Команда с лидером сыграла отлично, но за медали они вряд ли будут бороться. ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» должны быть постабильнее. «Балтика» будет рядом с ними и займёт примерно четвёртое или пятое место в итоге», — заявил футболист.