Экс-форвард «Зенита» оценил шансы «Балтики» на попадание в тройку лидеров

Футболист Погребняк высказался о перспективах «Балтики» в матче с «Зенитом»
Экс-форвард «Зенита» Павел Погребняк оценил шансы «Балтики» в текущем сезоне РПЛ. Он считает, что калининградский клуб проведёт оставшуюся часть чемпионата сильно, но в борьбу за золото не включится.
В беседе с Metaratings.ru Погребняк отметил, что «Балтика» уже доказала свой высокий уровень.
«Они вернулись после зимнего перерыва в полном порядке. Команда с лидером сыграла отлично, но за медали они вряд ли будут бороться. ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» должны быть постабильнее. «Балтика» будет рядом с ними и займёт примерно четвёртое или пятое место в итоге», — заявил футболист.По его словам, в Кубке России калининградцев ждёт сложный матч с «Зенитом», исход которого предугадать невозможно. Он подчеркнул, что «балтийцы» хотят громко заявить о себе в этом году, и сейчас для этого подходящий момент.
Сейчас «Балтика» с 35 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.