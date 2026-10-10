Каратисты из Лобни привезли 19 медалей с чемпионата мира в Японии

10 октября 2026, 13:27

Воспитанники лобненской «Школы каратэ Кобудо Тацудзин» достойно представили Россию на XI чемпионате мира по каратэ Сито-рю. Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».

Фото: Юлия Смагринская

Подмосковные каратисты вошли в состав национальной сборной и в итоге принесли команде 19 наград: две золотые, 12 серебряных и пять бронзовых. На пьедестал поднялся и сэнсэй школы, многократный чемпион мира Вениамин Гармаев — он занял второе место в своей возрастной категории.Старший тренер по кумитэ Павел Бондаренко отметил успехи юных воспитанниц. Милана Ли стала чемпионкой мира в абсолютной весовой категории среди девочек 8–9 лет, а Анастасия Булгакова получила бронзу в той же возрастной группе. Среди более старших спортсменов бронзовыми призерами стали Владимир Дружинин и Анастасия Галко — последняя отличилась во взрослом командном кумитэ.Как подчеркнул тренер, главная задача на будущее — накапливать международный опыт, чтобы в следующих сезонах завоевать еще больше наград высшего достоинства. Турнир проходил с 21 по 27 сентября в японской Йокогаме, в нем участвовали спортсмены из 46 стран.