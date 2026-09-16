Каратисты из Подмосковья победили на чемпионате России
Четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали завоевали представители Московской области на чемпионате России по карате. Такой результат обеспечил сборной региона первое место в общекомандном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Турнир проходил в Южно-Сахалинске с 11 по 13 сентября. В нём приняли участие свыше 500 атлетов из 38 субъектов РФ. Спортсмены соревновались в двух дисциплинах — «ката» и «кумитэ».
«Золотые медали Подмосковью принесли Елена Новичихина и Павел Анучин в индивидуальных соревнованиях, а также женская и мужская команды в ката-группах», — говорится в сообщении.На вторую ступень пьедестала почёта тоже поднялись мужская и женская команды, а также Полина Котлярова, Руслан Саядов и Варишан Бакиров.
А бронзовые награды получили женская команда, Константин Сутягин, Ксения Белякова и Иван Сергеев.