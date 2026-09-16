Каратисты из Подмосковья победили на чемпионате России

16 сентября 2026, 11:48

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали завоевали представители Московской области на чемпионате России по карате. Такой результат обеспечил сборной региона первое место в общекомандном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Турнир проходил в Южно-Сахалинске с 11 по 13 сентября. В нём приняли участие свыше 500 атлетов из 38 субъектов РФ. Спортсмены соревновались в двух дисциплинах — «ката» и «кумитэ».





«Золотые медали Подмосковью принесли Елена Новичихина и Павел Анучин в индивидуальных соревнованиях, а также женская и мужская команды в ката-группах», — говорится в сообщении.