С начала года в Подмосковье провели свыше 3500 процедур ЭКО
Более трёх с половиной тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения провели в медучреждениях Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
ЭКО проводится бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования.
«Экстракорпоральное оплодотворение помогает родить ребёнка женщинам, у которых есть трудности с зачатием. Всего в текущем году в Подмосковье запланировано проведение порядка пяти с половиной тысяч таких процедур», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Для прохождения ЭКО по ОМС нужно получить направление. Полная информация об оформлении необходимых для этого документов размещена на сайте министерства.