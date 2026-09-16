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С начала года в Подмосковье провели свыше 3500 процедур ЭКО

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более трёх с половиной тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения провели в медучреждениях Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



ЭКО проводится бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования.

«Экстракорпоральное оплодотворение помогает родить ребёнка женщинам, у которых есть трудности с зачатием. Всего в текущем году в Подмосковье запланировано проведение порядка пяти с половиной тысяч таких процедур», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Для прохождения ЭКО по ОМС нужно получить направление. Полная информация об оформлении необходимых для этого документов размещена на сайте министерства.
Лев Каштанов

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