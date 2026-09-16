Достижения.рф

В Подмосковье упростили оформление компенсации за оплату ЖКУ

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Услуга по получению компенсации расходов на оплату ЖКУ, размещённая на госпортале Московской области, стала удобнее для пользователей благодаря подключению «умных сервисов». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.



Сервисы будут проверять сведения, что значительно снизит вероятность ошибки при заполнении электронной формы.

«Эта услуга остается одной из самых популярных на региональном госпортале. С начала года ей воспользовались более 96 тысяч раз. Мы продолжаем делать ее всё более удобной для жителей», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.
В частности, «умные сервисы» проверят сведения о регистрации и статусе предпенсионера и сразу предупредят, если человек не имеет права на компенсацию. Кроме того, в личный кабинет указанных в заявлении совершеннолетних членов семьи автоматически пришлют уведомление о том, что нужно дать согласие на обработку персональных данных.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0