В Подмосковье упростили оформление компенсации за оплату ЖКУ
Услуга по получению компенсации расходов на оплату ЖКУ, размещённая на госпортале Московской области, стала удобнее для пользователей благодаря подключению «умных сервисов». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
Сервисы будут проверять сведения, что значительно снизит вероятность ошибки при заполнении электронной формы.
«Эта услуга остается одной из самых популярных на региональном госпортале. С начала года ей воспользовались более 96 тысяч раз. Мы продолжаем делать ее всё более удобной для жителей», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.В частности, «умные сервисы» проверят сведения о регистрации и статусе предпенсионера и сразу предупредят, если человек не имеет права на компенсацию. Кроме того, в личный кабинет указанных в заявлении совершеннолетних членов семьи автоматически пришлют уведомление о том, что нужно дать согласие на обработку персональных данных.