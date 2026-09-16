В Подмосковье упростили оформление компенсации за оплату ЖКУ

16 сентября 2026, 09:39

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Услуга по получению компенсации расходов на оплату ЖКУ, размещённая на госпортале Московской области, стала удобнее для пользователей благодаря подключению «умных сервисов». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.





Сервисы будут проверять сведения, что значительно снизит вероятность ошибки при заполнении электронной формы.





«Эта услуга остается одной из самых популярных на региональном госпортале. С начала года ей воспользовались более 96 тысяч раз. Мы продолжаем делать ее всё более удобной для жителей», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.