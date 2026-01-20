Каратисты из Подмосковья выступят на «Кубке наций»

20 января 2026, 10:01

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

III международный турнир по киокусинкай карате «Кубок наций» будет проходить в Москве с 27 февраля по 2 марта. Участие в турнире примут более полутора тысяч спортсменов из разных стран и российских регионов, в том числе — из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Турнир соберёт участников разных возрастов, начиная от 12 лет. Организаторами мероприятия являются общероссийская спортивная федерация «Ассоциация Киокусинкай России», Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» и клуб «Подольск-Додзё».

«Размах соревнований постоянно растёт. В 2026 году мы ожидаем на «Кубке Наций» представителей из более чем 30 стран», — отметил руководитель клуба «Подольск-Додзё» Максим Аборин.