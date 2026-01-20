В подмосковном Одинцово открыли две новые поликлиники — для детей и взрослых

20 января 2026, 09:24

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Инновация» в Одинцовском округе открыли детскую и взрослую поликлиники. Каждая из них рассчитана на 62 посещения в смену. Медучреждения построила ГК «Гранель», сообщили в Минжиле Московской области.