В подмосковном Одинцово открыли две новые поликлиники — для детей и взрослых
В жилом комплексе «Инновация» в Одинцовском округе открыли детскую и взрослую поликлиники. Каждая из них рассчитана на 62 посещения в смену. Медучреждения построила ГК «Гранель», сообщили в Минжиле Московской области.
Поликлиники открыли в Новоивановском по адресам: улица Эйнштейна, дома 5 и 5/1. В помещениях установили современное медицинское оборудование.
Обе поликлиники входят в структуру Немчиновской амбулатории. Площадь детского медучреждения составляет 648 м², взрослого — 566 м².
К детской поликлинике прикрепили более 2 000 детей. Здесь принимают три педиатра и офтальмолог, работают кабинеты ЭКГ, УЗИ и процедурный кабинет. В ближайшее время начнет прием оториноларинголог. А еще сейчас подбирают невролога, детского гинеколога и хирурга.
К взрослой поликлинике прикрепили более 7 000 жителей. Пациенты могут получить первичную медпомощь, пройти первый этап диспансеризации и сделать прививки. В поликлинике открыли кабинеты забора крови, ЭКГ и УЗИ. Прием ведут терапевт, офтальмолог, гинеколог и хирург. В ближайшее время штат пополнят невролог и оториноларинголог.
ЖК «Инновация» включает пять монолитных домов высотой от 10 до 24 этажей с подземными паркингами почти на 1 000 машиномест. Общая площадь введенных зданий составляет около 330 000 м².
Для жителей в пешей доступности построили многоуровневый паркинг для 843 автомобилей. На первых этажах домов открыли магазины, кофейни, фитнес-клуб, студии искусства и йоги, школу единоборств и другие объекты сферы услуг. В ЖК уже работает детский сад на 300 мест. В ближайшее время откроют еще один детский сад для 185 малышей и новый учебный корпус Немчиновского лицея для 950 учеников.
В Министерстве жилищной политики Московской области отмечают, что подмосковные застройщики продолжают возводить социнфраструктуру в новых ЖК в рамках комплексного развития территорий.
Читайте также: