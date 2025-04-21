Каратисты из Подмосковья завоевали 32 медали на международном турнире

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Представители Московской области завоевали десять золотых, девять серебряных и 13 бронзовых медалей на международных и всероссийских соревнованиях по каратэ «Кубок Ак Барс», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.