Каратисты из Подмосковья завоевали 32 медали на международном турнире

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Представители Московской области завоевали десять золотых, девять серебряных и 13 бронзовых медалей на международных и всероссийских соревнованиях по каратэ «Кубок Ак Барс», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В дисциплине «ката» награды высшей пробы завоевали клинчане Артём Григорьев (возрастная категория 12-13 лет) и Леонид Селицкий (10-11 лет), а также спортсменка из Лобни Александра Кибирева (10-11 лет). А в «кумитэ» лучшей среди женщин стала Полина Лаврова из Люберец в весовой категории 55 килограммов», — говорится в сообщении.В «ката-группа» в возрастной категории 10-11 лет золото выиграли представители Клина Мария Цыганкова, Анисья Овчинникова, Ульяна Лянгасова и София Игнатова, а также Леонид Селицкий, Сергей Кухарчук и Потап Ельмин.
В возрастной группе 12-13 лет золотые медали в копилку подмосковной команды принесли Матвей Орлов, Маргарита Бурлакова, Артём Григорьев, Валерия Грачева, Владислав Бумагин, Василиса Москвичева, Никита Абакумов и Александра Плиева. А в возрастной группе 14-17 лет — Вероника Аванесова, Никита Кондыбаев, Елизавета Пантилеева, Никита Жирнов, Алина Хосроева и Александр Анучин.
Серебряные медали завоевали представители Подмосковья Сергей Кухарчук, Алина Кириллова, Александр Миронов, Елизавета Пантилеева, Иван Сергеев, Руслан Саядов, Алина Ольшанникова, Алина Кириллова и Виолетта Бокова, Матвей Глухов, Ираклий Воробьёв и Всеволод Ананьин, а также Арина Петухова Арина Михайлова и Вероника Ефимова.
А на третью ступень пьедестала почёта поднялись Роман Бельц, Ярослав Семёнов, Виктория Сладкова, Павел Анучин, Евгений Ахметов, Александр Анучин, Вероника Аванесова и Антон Аджалеев и Николай Развалов, Маргарита Бурлакова и Ярослав Лянгасов, Денис Щекочихин, Семён Козлов и Антон Князев, а также Сергей Румянцев, Николай Розов и Евгений Колесников.
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