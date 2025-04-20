В Алма-Ате два бегуна умерли во время полумарафона

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Во время полумарафона в Алма-Ате умерли два участника в возрасте 84 лет и 21 года, сообщили организаторы Almaty Half Marathon на своем сайте.
Аккоян Рсалиев и Нурбол Ахмади являлись постоянным участниками забегов, в воскресенье они готовились преодолеть дистанцию в 21,1 км.
84-летний Рсалиев, постоянно принимавший участие в забегах с 2021-го, потерял сознание на первом километре, спустя минуту к нему приехала скорая, однако у мужчины уже отсутствовал пульс и реанимировать его не получилось. Медик заявил, что предварительная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии.
Второй погибший, 21-летний Ахмади, упал на 16-м км дистанции и скончался до приезда медработников. Предварительно, он умер от тромбоэмболии легочной артерии и острой сердечной недостаточности.
Организаторы полумарафона выразили соболезнования семьям погибших и объявили, что планируют оказать их родным материальную помощь.
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84-летний Рсалиев, постоянно принимавший участие в забегах с 2021-го, потерял сознание на первом километре, спустя минуту к нему приехала скорая, однако у мужчины уже отсутствовал пульс и реанимировать его не получилось. Медик заявил, что предварительная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии.
Второй погибший, 21-летний Ахмади, упал на 16-м км дистанции и скончался до приезда медработников. Предварительно, он умер от тромбоэмболии легочной артерии и острой сердечной недостаточности.
Организаторы полумарафона выразили соболезнования семьям погибших и объявили, что планируют оказать их родным материальную помощь.
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Ольга Енгалычева