РФС пожизненно отстранил Мерзлюка и Симбаева после организации договорного матча

Капитан латвийской хоккейной сборной Каспарс Даугавиньш выступил против участия российской национальной команды в зимних Олимпийских играх 2026 года. По его мнению, спортсмены из России не должны допускаться к международным стартам до тех пор, пока продолжается украинский конфликт.