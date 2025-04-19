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РФС пожизненно отстранил Мерзлюка и Симбаева после организации договорного матча

Фото: iStock/Dziurek

Фото: iStock/Dziurek

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза пожизненно отстранил бывших игроков «Коломны» Никиту Мерзлюка и Кадыргали Симбаева от любой футбольной деятельности после организации договорного матча с клубом Медиалиги «Амкалом». Информация об этом находится на сайте РФС.
«В соответствии с частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях (матч 1/256 Кубка России по футболу сезона 2024/2025 гг. между командами ФК «Амкал» (г. Москва) – ФК «Коломна» (г. Коломна), который состоялся 01 августа 2024 года) – запретить Никите Мерзлюку и Кадыргали Симбаеву осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно», — говорится в сообщении.

Причиной отстранения стал факт организации договорного матча в первом раунде пути регионов Кубка России, который прошел 1 августа 2024 года. Тогда «Коломна» проиграла «Амкалу» со счетом 1:8. После этого в соцсетях начала распространяться информация о том, что это была договорная игра. По итогу Никита Мерзлюк и Кадыргал Симбаев лишены возможности осуществлять любую футбольную деятельность пожизненно. При этом результат матча остался без изменений.

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Малкин и Кросби сделали Овечкину дорогой подарок в честь его рекорда
Хоккеисты Малкин и Кросби подарили Овечкину часы Rolex
18 апреля 2025, 20:46

Александр Овечкин (Фото: Инстаграм* @aleksandrovechkinofficial)

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин и капитан команды Сидни Кросби подарили форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину часы после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Информация об этом появилась в соцсетях «пингвинов».
«Это от нас, поздравляем тебя с рекордом», — отметил Малкин.

Поводом для такого презента стал снайперский рекорд Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге, который спортсмен побил 18 апреля.

Евгений Малкин, Александр Овечкин и Сидни Кросби (Фото: Инстаграм* @penguins)


«Питтсбург Пингвинс» и «Вашингтон Кэпиталз» встретились на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене». «Пингвины» одержали победу со счетом 5:2, а Овечкин забил гол. Он стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Хоккеист обновил свой же снайперский рекорд.

Ранее сообщалось, что день Александра Овечкина объявила в Вашингтоне мэр города Мюриэл Боузер и приурочила его к 11 апреля, когда клуб «Вашингтон Кэпиталз» чествовал хоккеиста для поклонников.

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Капитан сборной Латвии по хоккею выступил протв допуска россиян к ОИ-2026
18 апреля 2025, 18:58

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Капитан латвийской хоккейной сборной Каспарс Даугавиньш выступил против участия российской национальной команды в зимних Олимпийских играх 2026 года. По его мнению, спортсмены из России не должны допускаться к международным стартам до тех пор, пока продолжается украинский конфликт.
Слова 36-летнего хоккеиста приводит портал Delfi. Он признался, что в команде и руководстве сборной пока не было никакого обсуждения этой темы.

«Мы ждали объявления групп и известия, что они не будут участвовать. Пока продолжается война, надеемся, что Россию не допустят до Олимпийских игр. Если это все же произойдет, это будет очень тяжелое решение. Думаю, что в таком случае вопрос участия сборной Латвии в Олимпиаде должен решаться на уровне государства. Это решение должны принимать люди выше нас, а не спортсмены», — сказал капитан сборной Латвии по хоккею.

Каспарс Даугавиньш за свою спортивную жизнь поиграл в низших заокеанских лигах, швейцарском «Серветте» и, конечно, рижском «Динамо». Однако большую часть карьеры он провёл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где выступал за подмосковный «Витязь, столичные «Динамо» и «Спартак», а также «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Всего с 2014 по 2021 год нападающий сыграл в КХЛ 459 матчей, в которых забросил 118 шайб и сделал 175 голевых передач.

Теперь он играет за словацкую «Дуклу» из маленького города Михаловце и очень не хочет, чтобы на Олимпиаду приехали спортсмены из страны, где он заработал себе на безбедную старость. Даугавиньша можно понять. Ведь единственные медали на чемпионатах мира (третье место в 2023 году. — Прим. ред.) латвийская хоккейная сборная смогла завоевать именно в отсутствие россиян. До этого команда не поднималась выше седьмого места.

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Футбольный агент Селюк назвал Артигу, покинувшего «Химки», топ-тренером
18 апреля 2025, 14:55

Фото: iStock/thomas-bethge

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы испанца Франка Артиги, который ушёл из «Химок», назвал его топ-тренером.
15 апреля стало известно, что Артига ушёл в отставку по соглашению сторон.

«Артига — топ-тренер, человек был 10 лет в системе «Барселоны», о чем-то это же говорит. Я уверен, что он еще поработает в России. Артига способен бороться за победу в РПЛ, он сумеет сделать клуб чемпионом», — отметил Селюк в беседе с «РБ Спорт».

По его словам, любой клуб из пятерки лучших, который пригласит Артигу, сможет претендовать на «золото» в чемпионате.

Напомним, сейчас «Химки» находятся на 12-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 23 очка.

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Комментатор Федотов: Одна из главных проблем в РФ — непрофессионалы
18 апреля 2025, 14:37

Фото: iStock/vchal

Хоккейный комментатор, бывший скаут сборной России Сергей Федотов рассказал о проблемах в отечественном хоккее. Отдельно он обратил своё внимание на наличие непрофессионалов.
«У меня всегда было ощущение, что одна из главных проблем нашей страны в том, что каким-то делом занимаются непрофессионалы. То есть если, условно, невидимой рукой расставить профессионалов на местах, то заработает все», — заявил Федотов в интервью «РБ Спорт».

По его словам, на сегодняшний день в КХЛ работает человек, не имеющий опыта, который занимает довольно высокую должность. Так, по мнению Федотова, профессиональные качества не всегда учитываются.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отмечал, что Россия по-прежнему не является спортивной державой, и рассказал, какие проблемы видит министр спорта РФ Михаил Дегтярёв в этом вопросе.

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Колосков: мастерство игроков «Зенита» выше, чем у «Краснодара»
18 апреля 2025, 14:12

Фото: iStock/gorodenkoff

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что у «Краснодара» мало шансов удержаться на первой строчке турнирной таблицы РПЛ.
«Есть такое понятие — уровень индивидуального мастерства. Уровень мастерства игроков «Зенита» на порядок выше, чем у игроков "Краснодара". У Мусаева мощная и хорошо подготовленная физически команда. Но мастерства и разнообразия в атаке не хватает. Футболисты играют забросами на Кордобу, на этом всё развитие атак заканчивается», — сказал Колосков в разговоре с Metaratings.ru.

При этом он уверен, что «быки» поборются за призовые места, но выразил сомнение, что клубу удастся удержаться на первой строчке турнирной таблицы.

Напомним, «Краснодар» набрал 52 очка и пока является лидером РПЛ. Следом идёт «Зенит», набравший 50 очков.

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