РФС пожизненно отстранил Мерзлюка и Симбаева после организации договорного матча

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Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза пожизненно отстранил бывших игроков «Коломны» Никиту Мерзлюка и Кадыргали Симбаева от любой футбольной деятельности после организации договорного матча с клубом Медиалиги «Амкалом». Информация об этом находится на сайте РФС.
«В соответствии с частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях (матч 1/256 Кубка России по футболу сезона 2024/2025 гг. между командами ФК «Амкал» (г. Москва) – ФК «Коломна» (г. Коломна), который состоялся 01 августа 2024 года) – запретить Никите Мерзлюку и Кадыргали Симбаеву осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно», — говорится в сообщении.
Причиной отстранения стал факт организации договорного матча в первом раунде пути регионов Кубка России, который прошел 1 августа 2024 года. Тогда «Коломна» проиграла «Амкалу» со счетом 1:8. После этого в соцсетях начала распространяться информация о том, что это была договорная игра. По итогу Никита Мерзлюк и Кадыргал Симбаев лишены возможности осуществлять любую футбольную деятельность пожизненно. При этом результат матча остался без изменений.
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