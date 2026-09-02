Каратисты из Подмосковья завоевали две медали на Спартакиаде учащихся
Серебряную и бронзовую медали завоевали представители Московской области на финале XIII летней Спартакиады учащихся России по карате в стиле киокусинкай. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходил в Саранске с 27 по 29 августа. В нём участвовали 79 спортсменов из 22 субъектов РФ. Соревнования проводились в дисциплинах «ката», где каратисты демонстрируют комплекс приёмов, и «кумитэ» — бой с соперником.
«На вторую ступень пьедестала почёта поднялся Александр Данаджи из Раменского, выступавший в «кумитэ» в весовой категории 60-65 килограммов», — говорится в сообщении.А третье место — тоже в «кумитэ» — занял Максим Егоров из Орехово-Зуевского округа в весовой категории до 50 килограммов.